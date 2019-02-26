В Украине испытывают бронированный автомобиль "Казак-2М1"

"Государственные испытания включают в себя прохождение бродов, езда по бездорожью, удобство десантирования и прочее". - говорится в сообщении.

Разработка новой версии началась на основе совместного решения Министерства обороны Украины "На открытие опытно-конструкторской работы на разработку специализированного бронированного автомобиля для нужд Вооруженных Сил Украины, шифр "Козак-2М".

Напомним, завод им. Малышева "и" ХКБМ им. Морозова "- завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин на необходимость украинского войска.