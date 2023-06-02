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В Україні вимагають звільнити Ткаченка з посади міністра культури: петиція вже набрала 25 тисяч голосів

В Україні вимагають звільнити Ткаченка з посади міністра культури: петиція вже набрала 25 тисяч голосів

Київ • УНН

 • 674199 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Українці закликають прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України. Відповідна петиція на сайті уряду набрала необхідні 25 тисяч голосів, передає УНН.

Цитата

“Просимо прем'єр-міністра України здійснити подання до Верховної Ради України про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Владиславовича Ткаченка, у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків”, – йдеться у тексті петиції.

Деталі

Звернення з’явилося на сайті 7 березня та за три місяці набрало потрібну кількість голосів. Автором петиції є Юрій Шиян.

Українці аргументували необхідність звільнення Ткаченка з посади міністра тим, що перебуваючи на посту, він здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері.

"Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка. Просимо звільнити Ткаченка Олександра Владиславовича з поста Міністра культури та інформаційної політики України", – додали автори петиції.

Контекст

Олександр Ткаченко за останній рік неодноразово фігурував у різних скандалах. Зокрема, у 2022 році Мінкульт передало “Довженко-Центр” у пряме підпорядкування Державному агентству України з питань кіно (Держкіно), яке через два місяці видало указ про “реорганізацію” установи.

У “Довженко-Центрі” заявили, що таке рішення призведе до ліквідації національного кіноархіву.

Тоді на сайті Кабміну також з’явилася петиція про скасування такого рішення, яка набрала необхідну кількість голосів. Проте, ситуація досі не вирішена.

Також напередодні Дня Незалежності України минулого року, у Мінкульті, за порадою креативного агентства Banda Agency, запропонували громадянам новий жест для вітання на свято – долоня із загнутим безіменним пальцем.

Такий жест мав символізувати тризуб. Користувачі соцмереж вибухнули обуренням та не привітали таку ініціативу. Після обурення суспільства через сексуальний підтекст жесту – Banda попросила вибачення.

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