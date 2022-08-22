Мінкульт потрапив у скандал через флешмоб "Тризуб незалежності" із сексуальним підтекстом: що відомо

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Зокрема, Banda опублікувала допис в Instagram про ініціативу вітати українців із Днем Незалежності “Тризубом незалежності” – складати безіменний та великий пальці, а інші підняти догори. Проте після виникнення скандалу видалила його.

У дописі агентство закликало людей приєднуватися до флешмобу і використовувати цей жест.

Banda також опублікувала фото українських зірок, які підтримали цей флешмоб. Серед українських зірок були Надя Дорофєєва AlyonaAlyona та гурт Kalush.

Серед українських діячів, які підтримали флешмоб, також них був і міністр культури Олександр Ткаченко, однак після того, як у соцмережах обурились цим жестом, Banda відредагувала пост і прибрала фото міністра.

Користувачі соцмереж відзначили, жест, який запропонувала Banda, має сексуальний підтекст і називається Shocker.

Після критики Banda видалила свій пост і натомість опублікувала новий, в якому відповіла на обурення людей. В агентстві зазначили, що хотіли створити «безпечний жест для усіх територій України».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banda Agency (@banda.agency)

Цитата

«Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у підконтрольних росії українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій», — йдеться у заяві.

Там також наголосили, що жестовою мовою це буква «Н», що символізує незалежність.

«Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила тризубу Чорновола є беззаперечною. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест тризуба, який вам подобається. Не забувайте лише додавати хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ», — написала Banda.

Додамо

У Мінкульті теж вибачились перед українцями і зазначили, що "перекреативили".

Нагадаємо

У Мінкульті повідомили, що святкування 31-річниці Незалежності України обійдеться значно дешевше у порівнянні з минулим роком.