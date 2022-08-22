Минкульт попал в скандал из-за флешмоба "Тризуб независимости" с сексуальным подтекстом: что известно

Детали

В частности, Banda опубликовала сообщение в Instagram об инициативе поздравлять украинцев с Днем Независимости “Тризуб независимости” – складывать безымянный и большой пальцы, а другие поднять вверх. Однако после возникновения скандала удалила его.

В сообщении агентство призвало людей присоединяться к флешмобу и использовать этот жест.

Banda также опубликовала фото украинских звезд, поддержавших этот флешмоб. Среди украинских звезд были Надя Дорофеева, Alyona и группа Kalush.

Среди украинских деятелей, поддержавших флешмоб, также был и министр культуры Александр Ткаченко, однако после того, как в соцсетях возмутились этим жестом, Banda отредактировала пост и убрала фото министра.

Пользователи соцсетей отметили, что жест, который предложила Banda, имеет сексуальный подтекст и называется Shocker.

После критики Banda удалила свой пост и опубликовала новый, в котором ответила на возмущение людей. В агентстве отметили, что хотели создать «безопасный жест для всех территорий Украины».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banda Agency (@banda.agency)

Цитата

«Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест Тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать в подконтрольных россии украинских областях. А еще он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий», — говорится в заявлении.

Там также подчеркнули, что жестовым языком это буква «Н», символизирующая независимость.

«Однако ваши комментарии убедили нас в том, что сила тризуба Чорновила бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать жест тризуба, который вам нравится. Не забывайте только добавлять хэштег #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ», — написала Banda.

Добавим

В Минкульте тоже извинились перед украинцами и отметили, что "перекреативили".

Напомним

В Минкульте сообщили, что празднование 31-летия Независимости Украины обойдется значительно дешевле по сравнению с прошлым годом.