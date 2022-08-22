Минкульт попал в скандал из-за флешмоба "Тризуб независимости" с сексуальным подтекстом: что известно

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 12321 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 40945 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 89363 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 124366 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 123342 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 273758 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134538 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122631 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 375807 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84248 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 5888 просмотра

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 3694 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 11659 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 9244 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 6480 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 273758 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 297223 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 375807 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 352052 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 398302 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79137 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112834 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132426 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171481 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80660 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Минкульт попал в скандал из-за флешмоба "Тризуб независимости" с сексуальным подтекстом: что известно

Киев • УНН

 • 449471 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Креативное агентство Banda и Министерство культуры и информационной политики избрали жест – “Тризуб независимости”, которым предложили украинцам поздравлять друг друга с праздниками. Однако после возмущения общества из-за сексуального подтекста жеста – Banda принесла свои извинения, передает УНН.

Минкульт попал в скандал из-за флешмоба "Тризуб независимости" с сексуальным подтекстом: что известно

Детали

В частности, Banda опубликовала сообщение в Instagram об инициативе поздравлять украинцев с Днем Независимости “Тризуб независимости” – складывать безымянный и большой пальцы, а другие поднять вверх. Однако после возникновения скандала удалила его.

В сообщении агентство призвало людей присоединяться к флешмобу и использовать этот жест.

Banda также опубликовала фото украинских звезд, поддержавших этот флешмоб. Среди украинских звезд были Надя Дорофеева, Alyona и группа Kalush.

Среди украинских деятелей, поддержавших флешмоб, также был и министр культуры Александр Ткаченко, однако после того, как в соцсетях возмутились этим жестом, Banda отредактировала пост и убрала фото министра.

Пользователи соцсетей отметили, что жест, который предложила Banda, имеет сексуальный подтекст и называется Shocker.

После критики Banda удалила свой пост и опубликовала новый, в котором ответила на возмущение людей. В агентстве отметили, что хотели создать «безопасный жест для всех территорий Украины».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banda Agency (@banda.agency)

Цитата

«Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест Тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать в подконтрольных россии украинских областях. А еще он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий», — говорится в заявлении.

Там также подчеркнули, что жестовым языком это буква «Н», символизирующая независимость.

«Однако ваши комментарии убедили нас в том, что сила тризуба Чорновила бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать жест тризуба, который вам нравится. Не забывайте только добавлять хэштег #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ», — написала Banda.

Добавим

В Минкульте тоже извинились перед украинцами и отметили, что "перекреативили".

Напомним

В Минкульте сообщили, что празднование 31-летия Независимости Украины обойдется значительно дешевле по сравнению с прошлым годом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77