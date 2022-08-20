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На святкування Незалежності України витратять незначні кошти, заходи пройдуть на волонтерських ініціативах – Мінкульт

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Святкування 31-річниці Незалежності України обійдеться значно дешевше у порівнянні з минулим роком. Як повідомив в ефірі національного телемарафону міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заходи, переважно, робляться на добровільних засадах, передає УНН.

На святкування Незалежності України витратять незначні кошти, заходи пройдуть на волонтерських ініціативах – Мінкульт

Цитата

“Насправді, багато речей робиться за ті кошти, які вже мають наші заклади. Фактично, на День Незалежності витрачаються дуже незначні кошти, які йдуть на акції, без яких ми не можемо обійтися, щоб не сплатити. Тому це незрівнянні суми порівняно з тим, як ми святкували 30-річчя. Сьогодні багато речей робиться на добровільних засадах”, – зазначив міністр.

Деталі

Ткаченко додав, що Мінкульт координує багато дій, які роблять різні міністерства, обласні адміністрації та заклади культури. Цих заходів надзвичайно багато. Серед них, зокрема, виставки творчості наших художників по всій країні, вистави театрів, перформанси на вулицях, і багато інших заходів.

Доповнення

Кабінет міністрів затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України.

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