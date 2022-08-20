На празднование Независимости Украины потратят незначительные средства, мероприятия пройдут на волонтерских инициативах – Минкульт

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“На самом деле, многое делается за те средства, которые уже имеют наши заведения. Фактически на День Независимости тратятся очень незначительные средства, которые идут на акции, без которых мы не можем обойтись, чтобы не оплатить. Потому это несравнимые суммы по сравнению с тем, как мы праздновали 30-летие. Сегодня многое делается на добровольных началах”, – отметил министр.

Детали

Ткаченко добавил, что Минкульт координирует многие действия, которые предпринимают разные министерства, областные администрации и учреждения культуры. Этих мероприятий очень много. Среди них, в частности, выставки творчества наших художников по всей стране, спектакли театров, перформансы на улицах и многие другие мероприятия.

Дополнение

Кабинет министров утвердил план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины.