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На празднование Независимости Украины потратят незначительные средства, мероприятия пройдут на волонтерских инициативах – Минкульт

Киев • УНН

 • 153458 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Празднование 31-й годовщины Независимости Украины обойдется значительно дешевле по сравнению с прошлым годом. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мероприятия, в основном, пройдут на добровольной основе, передает УНН.

На празднование Независимости Украины потратят незначительные средства, мероприятия пройдут на волонтерских инициативах – Минкульт

Цитата

“На самом деле, многое делается за те средства, которые уже имеют наши заведения. Фактически на День Независимости тратятся очень незначительные средства, которые идут на акции, без которых мы не можем обойтись, чтобы не оплатить. Потому это несравнимые суммы по сравнению с тем, как мы праздновали 30-летие. Сегодня многое делается на добровольных началах”, – отметил министр.

Детали

Ткаченко добавил, что Минкульт координирует многие действия, которые предпринимают разные министерства, областные администрации и учреждения культуры. Этих мероприятий очень много. Среди них, в частности, выставки творчества наших художников по всей стране, спектакли театров, перформансы на улицах и многие другие мероприятия.

Дополнение

Кабинет министров утвердил план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины.

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