В Украине требуют уволить Ткаченко с должности министра культуры: петиция уже набрала 25 тысяч голосов

Цитата

“Просим премьер-министра Украины осуществить представление в Верховную Раду Украины об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей”, – говорится в тексте петиции.

Детали

Обращение появилось на сайте 7 марта и за три месяца набрало нужное количество голосов. Автором петиции является Юрий Шиян.

Украинцы аргументировали необходимость увольнения Ткаченко с должности министра тем, что находясь на посту, он осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что вызвал стагнацию в культурной сфере.

"Несоблюдением слова, публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, к бойцам, к тем, кто сейчас отдает свою жизнь. Народ возмущен политикой господина Ткаченко. Просим уволить Ткаченко Александра Владиславовича с поста Министра культуры и информационной политики Украины", – добавили авторы петиции.

Контекст

Александр Ткаченко за последний год неоднократно фигурировал в различных скандалах. В частности, в 2022 году Минкульт передал “Довженко-Центр” в прямое подчинение Государственному агентству Украины по вопросам кино (Госкино), которое через два месяца издало указ о “реорганизации” учреждения.

В “Довженко-Центре” заявили, что такое решение приведёт к ликвидации национального киноархива.

Тогда на сайте Кабмина также появилась петиция об отмене такого решения, которая набрала необходимое количество голосов. Тем не менее, ситуация до сих пор не решена.

Также накануне Дня Независимости Украины в прошлом году, в Минкульте, по совету креативного агентства Banda Agency, предложили гражданам новый жест для поздравления на праздник – ладонь с загнутым безымянным пальцем.

Такой жест должен был символизировать трезубец. Пользователи соцсетей взорвались возмущением и не приветствовали такую инициативу.После возмущения общества из-за сексуального подтекста жеста – Banda принесла свои извинения.