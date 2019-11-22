В Україні викрили схему привласнення держкоштів через тендери
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України викрили на схемі проведення неправомірної тендерної закупівлі медичної системи. На викритті схеми заощадили 108 млн грн державних коштів. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
"Продовжуємо боротися зі схемами в IT-закупівлях. Разом з міністром юстиції Denis Malyuska заощадили на підозрілому тендері 108 мільйонів гривень", - написав Федоров.
За його словами, 16 жовтня Центр охорони здоров’я Державної кримінально–виконавчої служби України оголосив тендер на суму 115 735 000 грн.
"Окрім "казкової" суми у 115 735 000 грн, тендерна процедура пахне вивертами, підстроєними під конкретних гравців. Одночасно 5 предметів закупівлі, не пов’язаних між собою, опиняються в одному тендері", - повідомив Федоров.
За його словами, на продаж були виставлені такі предмети: підсистема електронного документообігу, підсистема управління фінансово-господарською діяльністю (ERP), централізована медична інформаційна підсистема, програмне забезпечення (Windows Server 2019 та Windows SharePointStdCAL) та серверне обладнання.
"По вимогам зрозуміло, що технічні характеристики на медичну систему написані під одного розробника МІС (Медична інформаційна система): вказані мови програмування і конкретний фреймворк, який використовує тільки один розробник; вказана інтеграція з конкретним діагностичним обладнанням, яке цей розробник і продає — IDIS", - написав Федоров.
За словами міністра, це є порушення закону "Про публічні закупівлі", адже різні предмети закупівель обмежують коло можливих учасників тендеру.
"Цікаво ще й те, що замовник цього тендеру здійснив закупівлю мобільного діагностичного комплексу IDIS в кількості 120 комплектів на суму 15 579 000 грн. Не допустити сторонніх постачальників до своїх тендерів та прибрати до кишені 115 млн грн. виявилося вже й не такою легкою справою, оскільки очікувана вартість тендеру тепер становить 6 933 798 грн", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, співробітники податкової міліції викрили схему тендерних закупівель, через яку фіктивні підприємства перемагали на тендерах державних підприємств.