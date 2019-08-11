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В Україні відзначається день будівельника

В Україні відзначається день будівельника

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Традиційно в Україні День будівельника святкують у другу неділю серпня, повідомляє УНН.

Свято встановлено в Україні "…на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України…" згідно з Указом Президента України "Про День будівельника" від 22 липня 1993 року.

З нагоди професійного свята – Дня будівельника – у Холдинговій компанії "Київміськбуд" відзначили роботу найкращих працівників. Серед нагороджених – будівельники, інженери, виконроби, монтажники і зварювальники, машиністи баштових кранів і підсобні робочі. Загалом, 119 працівників були нагороджені державними, відомчими грамотами та відзнаками Голови правління – президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

4 працівники отримали високе звання "Заслужений будівельник України", 3 – Почесну грамоту Кабінету міністрів України, 1 – Грамоту Верховної Ради України. Подякою прем’єр-міністра України відзначена робота 4 будівельників, Знаком пошани нагороджено 6-ро працівників, Подяку Кабінету міністрів отримали 13-ро робітників, робота 2 спеціалістів відзначена Грамотою Конфедерації будівельників.

Вітаючи всіх з професійним святом, віцепрезиденти "Київміськбуд" Едуард Шевчук, Василь Дудурич і Андрій Джигіль, побажали і надалі натхненно працювати на розбудову країни і передали вітання всім присутнім від Голови правління – президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігоря Кушніра.

Як зазначив Едуард Шевчук, саме завдяки будівельниками росте і розвивається Київ і всі інші міста України, саме завдяки будівельній галузі зміцнюється економіка країни.

"Хочу побажати і в подальшому працювати на благо нашої країни, хочу побажати, щоб в нашій країні нарешті настав мир і ми з вами поїхали відбудовувати зруйнований Донбас, який зараз знаходиться в окупації. Також хочу, щоб нове керівництво країни, в особі і Верховної Ради і Президента, яким люди висловили велику довіру на цих виборах, дійсно принесли якісь позитивні зміни. Нехай кожна родини з кожним роком стає заможнішою, щасливішою, квітне держава і вікна нових будинків світяться щастям", - сказав Шевчук.

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