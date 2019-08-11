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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 105102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133733 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129220 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129850 просмотра

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Актуальное
В Украине отмечается День строителя

В Украине отмечается День строителя

Киев  •  УНН

 • 13533 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Традиционно в Украине День строителя отмечается во второе воскресенье августа, сообщает УНН.

Праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины..." согласно Указу Президента Украины "О Дне строителя" от 22 июля 1993 года.

По случаю профессионального праздника - Дня строителя - в Холдинговой компании "Киевгорстрой" отметили работу лучших работников. Среди награжденных - строители, инженеры, прорабы, монтажники и сварщики, машинисты башенных кранов и подсобные рабочие. В общем 119 работников были награждены государственными, ведомственными грамотами и знаками отличия Председателя правления - президента АО "ХК "Киевгорстрой".

4 работника получили высокое звание "Заслуженный строитель Украины", 3 - Почетную грамоту Кабинета министров Украины, 1 - Грамоту Верховной Рады Украины. Благодарностью премьер-министра Украины отмечена работа 4 строителей, Знаком почета награждены 6-ро работников, Благодарность Кабинета министров получили 13 рабочих, работа 2 специалистов отмечена Грамотой Конфедерации строителей.

Поздравляя всех с профессиональным праздником, вице-президенты "Киевгорстрой" Эдуард Шевчук, Василий Дудурич и Андрей Джигиль, пожелали и в дальнейшем вдохновенно работать на развитие страны и передали поздравления всем присутствующим от Председателя правления - президента АО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.

Как отметил Эдуард Шевчук, именно благодаря строителями растет и развивается Киев и все остальные города Украины, именно благодаря строительной отрасли укрепляется экономика страны.

"Хочу пожелать и в дальнейшем работать на благо нашей страны, хочу пожелать, чтобы в нашей стране наконец наступил мир и мы с вами поехали восстанавливать разрушенный Донбасс, который сейчас находится в оккупации. Также хочу, чтобы новое руководство страны, в лице и Верховной Рады и Президента, которым люди выразили большое доверие на этих выборах, действительно принесли какие-то положительные изменения. Пусть каждая семьи с каждым годом становится богаче, счастливее, цветет государство и окна новых домов светятся счастьем", - сказал Шевчук.

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