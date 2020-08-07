В Україні відновлюють курсування ще 14 приміських поїздів

“Укрзалізниця продовжує поступово відновлювати пасажирські залізничні перевезення”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, по регіональній філії “Південна залізниця” з 7 серпня відновлюють курсування такі щоденні приміські поїзди:

— № 6677 Харків-Пасажирський — Зачепилівка, 18:40-21:44;

— № 6678 Зачепилівка — Харків-Пасажирський, 06:09-09:29.

По регіональній філії “Одеська залізниця” з 7 серпня відновлять курсування приміські поїзди:

— № 6632 Гайворон — Вінниця, 00:58-06:25 по понеділках, середах, п’ятницях та неділях;

— № 6631 Вінниця — Гайворон, 18:20-23:47 по понеділках, середах, п’ятницях та неділях.

А з 10 серпня відновлять курсування такі щоденні поїзди:

— № 6704 Херсон — Снігурівка, 20:20-21:25;

— № 6703 Снігурівка — Херсон, 22:30-23:50.

По регіональній філії “Донецька залізниця” з 10 серпня відновлюють курсування наступні щоденні приміські поїзди:

— № 6502 Попасна — Сіверськ, 03:44-05:24;

— № 6501 Сіверськ — Попасна, 06:40-08:20;

— № 6504 Попасна — Сіверськ, 13:00-14:40;

— № 6503 Сіверськ — Попасна, 15:40-17:20;

— № 6955 Волноваха — Комиш-Зоря, 07:22-09:54;

— № 6956 Комиш-Зоря — Волноваха, 12:48-15:24;

— № 6957 Волноваха — Комиш-Зоря, 18:54-21:11;

— № 6958 Комиш-Зоря — Волноваха, 02:50-05:10.

Нагадаємо, Укрзалізниця презентує програму безпеки перевезень.