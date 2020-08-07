В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки", - говорится в сообщении.
В частности, по региональному филиалу "Южная железная дорога" с 7 августа восстанавливают курсирования такие ежедневные пригородные поезда:
- № 6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка, 18:40-21:44;
- № 6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский, 06:09-09:29.
По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа восстановят курсирования пригородных поезда:
- № 6632 Гайворон - Винница, 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- № 6631 Винница - Гайворон, 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
А с 10 августа восстановят курсирования такие ежедневные поезда:
- № 6704 Херсон - Голая, 20:20-21:25;
- № 6703 Снигиревка - Херсон, 22:30-23:50.
По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа восстанавливают курсирования следующие ежедневные пригородные поезда:
- № 6502 Попасная - Северск, 03:44-05:24;
- № 6501 Северск - Попасная, 06:40-08:20;
- № 6504 Попасная - Северск, 13:00-14:40;
- № 6503 Северск - Попасная, 15:40-17:20;
- № 6955 Волноваха - Камыш-Заря, 07:22-09:54;
- № 6956 Камыш-Заря - Волноваха, 12:48-15:24;
- № 6957 Волноваха - Камыш-Заря, 18:54-21:11;
- № 6958 Камыш-Заря - Волноваха, 02:50-05:10.
Напомним, Укрзализныця представляет программу безопасности перевозок.