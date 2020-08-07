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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88965 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103011 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128433 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108276 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128491 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101477 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102252 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104085 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов

В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов

Киев  •  УНН

 • 8311 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки", - говорится в сообщении.

В частности, по региональному филиалу "Южная железная дорога" с 7 августа восстанавливают курсирования такие ежедневные пригородные поезда:

- № 6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка, 18:40-21:44;
- № 6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский, 06:09-09:29.

По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа восстановят курсирования пригородных поезда:
- № 6632 Гайворон - Винница, 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- № 6631 Винница - Гайворон, 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

А с 10 августа восстановят курсирования такие ежедневные поезда:
- № 6704 Херсон - Голая, 20:20-21:25;
- № 6703 Снигиревка - Херсон, 22:30-23:50.

По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа восстанавливают курсирования следующие ежедневные пригородные поезда:
- № 6502 Попасная - Северск, 03:44-05:24;
- № 6501 Северск - Попасная, 06:40-08:20;
- № 6504 Попасная - Северск, 13:00-14:40;
- № 6503 Северск - Попасная, 15:40-17:20;
- № 6955 Волноваха - Камыш-Заря, 07:22-09:54;
- № 6956 Камыш-Заря - Волноваха, 12:48-15:24;
- № 6957 Волноваха - Камыш-Заря, 18:54-21:11;
- № 6958 Камыш-Заря - Волноваха, 02:50-05:10.

Напомним, Укрзализныця представляет программу безопасности перевозок.

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