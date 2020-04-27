В Україні у порівнянні з минулим роком кількість хворих на ботулізм зменшилася вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні порівняно із минулим роком, кількість тих, хто захворів на ботулізм зменшилась вдвічі, кількість померлих – втричі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
"Порівняно із минулим роком, цьогоріч кількість тих, хто захворіли на ботулізм зменшилась вдвічі, кількість померлих – втричі. Зокрема, у 2019 році померло 3 людини: у Запорізькій області двоє та одна у Чернігівській області. У 2020 році померла одна людина у Вінницькій області", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з початку 2020-го року в Україні зареєстровано 13 випадків ботулізму, захворіли 15 людей. З них: 14 дорослих та одна дитина віком 9 років.
"Цього року, понад 60% людей, які захворіли на ботулізм — чоловіки. У 2019 році понад 60% тих, хто захворіли були жінки. І 60% людей, що захворіли — це особи віком 25—55 років", - зазначається в повідомленні.
Також всі постраждалі у поточному році мали можливість отримати протиботулічну сироватку.
Нагадаємо, минулого тижня у Києві на грип та ГРВІ захворіло понад 3 тисячі осіб.