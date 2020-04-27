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Минулого тижня у Києві на грип та ГРВІ захворіло понад 3 тисячі осіб

Минулого тижня у Києві на грип та ГРВІ захворіло понад 3 тисячі осіб

Київ • УНН

 • 12676 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У столиці минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 3 525 людей, що нижче базової лінії захворюваності на 84,4%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці за 17-й тиждень 2020 року зареєстровано 3 525 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 84,4%. Наразі показник захворюваності становить 119,5", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 28,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1 434 (зниження на 26,9%), дорослих – 2 091 (зниження на 30%).

"У структурі захворюваності діти становлять 40,7%, а на попередньому тижні – 39,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 23,1% – зареєстровано 614 випадків. До медичних закладів за 17-й тиждень госпіталізовано 16 осіб, із них 9 – діти", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в лікарнях Києва з діагоноз "пневмонія" перебуває понад 400 осіб.

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