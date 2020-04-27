В лікарнях Києва з діагоноз "пневмонія" перебуває понад 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На сьогодні з діагнозом "пневмонія" на стаціонарному лікуванні перебуває понад 400 киян. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"За минулу добу з діагнозом "пневмонія" було госпіталізовано 16 киян. Усього з таким діагнозом в столичних лікарнях, у тому числі і в інфекційних відділеннях, лікуються 413 пацієнтів",- йдеться в повідомленні.
Гінзбург нагадала, що зі спалахом коронавірусної інфекції в Києві було вдосконалено надання медичної допомоги хворим на пневмонії як найбільш небезпечного ускладнення COVID-19.
"По-перше, ми окреслили коло медичних закладів, які прийматимуть пацієнтів із запаленням легень. По-друге, відповідним наказом Департаменту зобов’язали керівників медзакладів запровадити обов’язкове ПЛР-тестування для цих людей. Це дало змогу підсилити контроль над лікуванням пацієнтів із пневмоніями, убезпечити хронічних хворих (наприклад, на цукровий діабет, гастроентерологічну патологію) від перебування поряд із людиною, яка потенційно може виявитися інфікованою, та знизити ризик захворювання для лікарів, які наразі використовують підсилені засоби захисту, лікуючи цю категорію хворих", – зазначила Гінзбург.
Також вона повідомила, що позитивний результат на COVID-19 в середньому виявляється у понад 15 відсотків хворих на пневмонію.
Нагадаємо, у Києві коронавірус виявили вже у 1220 людей.