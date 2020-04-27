У Києві коронавірус виявили вже у 1220 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На сьогодні у столиці коронавірус виявили у 1220 людей, за добу діагноз підтвердили у 32-х осіб. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 32 людини. Двоє з них – медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Всього у столиці від коронавірусу померли 23 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні 1220", - сказав Кличко.
З його слів, за минулу добу захворювання підтвердили у 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 чоловіка від 18 до 71 року.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 - летальних.