В Киеве коронавирус обнаружили уже в 1220 человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сегодня в столице коронавирус обнаружили у 1220 человек, за сутки диагноз подтвердили у 32-х человек. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.