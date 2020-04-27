В Киеве коронавирус обнаружили уже в 1220 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сегодня в столице коронавирус обнаружили у 1220 человек, за сутки диагноз подтвердили у 32-х человек. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня 1220", - сказал Кличко.
По его словам, за прошедшие сутки заболевания подтвердили у 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчины от 18 до 71 года.
Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.