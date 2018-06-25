В Україні у I кварталі зафіксували зменшення рівня безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У I кварталі 2018 року рівень безробіття серед економічно активного населення зменшився до 9,7%, а серед населення працездатного віку — до 10%. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.
“Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років у I кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року зменшився на 0,4 в.п. та становив 9,7%, а серед населення працездатного віку — на 0,5 в.п. та 10% відповідно”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у І кварталі 2018 року становила 16 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку — 1,7 млн осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідними даними попереднього року збільшився на 0,7 в.п. та склав 55,9%, а серед населення працездатного віку — на 1,4 в.п. та 64,7% відповідно.
Нагадаємо, у січні-квітні 2018 року природне скорочення населення склало 93 592 осіб.