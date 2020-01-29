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В Україні у 5,5 тис. дитсадків несправні або відсутні протипожежні системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні на 15,7 тисячах об’єктів не обслуговуються, несправні або відсутні системи протипожежного захисту, з них 5,5 тисяч об’єктів - це заклади дошкільної освіти. Про це у Facebook написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

В Україні у 5,5 тис. дитсадків несправні або відсутні протипожежні системи

“На початку грудня дав доручення перевірити всі соціально важливі об’єкти в країні на дотримання вимог пожежної безпеки. З того часу перевірили майже 18 тисяч об’єктів. Ситуація критична — на 15,7 тис об’єктах не обслуговуються, несправні або взагалі відсутні автоматичні системи протипожежного захисту. Вдумайтесь в цифри: з цих 15,7 тис об’єктів — 5,5 тис закладів дошкільної освіти, 6,8 тис шкіл, майже 1 тис закладів охорони здоров’я”, — написав Гончарук.

За його словами, до адміністративної відповідальності притягнуто більше 17 тис керівників та відповідальних осіб.

“Зараз штрафи за порушення вимог пожежної безпеки складають від 8,5 до 119 грн для громадян, а для посадових осіб — від 34 до 170 гривень. Такого „покарання“ недостатньо. На сьогоднішньому засіданні ми ініціювали законопроект щодо підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки”, — зазначив Гончарук.

Також він написав, що підвищення штрафів буде недостатньо. Уряд пропрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів у державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки. Вони будуть спрямовані на те, щоби знизити ризик пожеж в громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров‘я тощо.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками. Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

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