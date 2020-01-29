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Уряд збільшив штрафи за порушення пожежної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів посилив відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

Уряд збільшив штрафи за порушення пожежної безпеки

Гончарук зазначив, що запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

“До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 гривень. Такого „покарання“ недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил”, — зазначив Гончарук.

За його словами, посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей.

“Крім того, Уряд наразі опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів в державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших”, — написав Гончарук.

Окрім того, Гончарук наголосив, що відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

“Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, „швидкої“ або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень”, — повідомив Гончарук.

Нагадаємо, в Україні розпочалися протипожежні перевірки в установах із масовим скупченням людей.

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