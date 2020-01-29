Уряд збільшив штрафи за порушення пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів посилив відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
Гончарук зазначив, що запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.
“До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 гривень. Такого „покарання“ недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил”, — зазначив Гончарук.
За його словами, посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей.
“Крім того, Уряд наразі опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів в державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших”, — написав Гончарук.
Окрім того, Гончарук наголосив, що відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.
“Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, „швидкої“ або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень”, — повідомив Гончарук.
Нагадаємо, в Україні розпочалися протипожежні перевірки в установах із масовим скупченням людей.