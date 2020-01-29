Правительство увеличило штрафы за нарушение пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров ужесточил ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
Гончарук отметил, что вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.
“До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 гривен. Такого „наказания“ недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности”, — отметил Гончарук.
По его словам, усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.
“Кроме того, Правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других”, — написал Гончарук.
Кроме того, Гончарук отметил, что отныне минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный — 8500 грн.
“Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, „скорой“ или аварийных служб — он составит от 3400 до 10200 гривен”, — сообщил Гончарук.
Напомним, в Украине начались противопожарные проверки в учреждениях с массовым скоплением людей.