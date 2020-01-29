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В Украине в 5,5 тыс. детсадов неисправны или отсутствуют противопожарные системы

Киев • УНН

 • 16888 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине на 15,7 тысячах объектов не обслуживаются, неисправны или отсутствуют системы противопожарной защиты, из них 5500 объектов - это заведения дошкольного образования. Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

В Украине в 5,5 тыс. детсадов неисправны или отсутствуют противопожарные системы

"В начале декабря дал поручение проверить все социально важные объекты в стране на соблюдение требований пожарной безопасности. С тех пор проверили почти 18 тыс. объектов. Ситуация критическая - на 15,7 тыс объектах не обслуживаются, неисправные или вообще отсутствуют автоматические системы противопожарной защиты. Вдумайтесь в цифры: из 15,7 тыс. объектов - 5,5 тыс. учреждений дошкольного образования, 6,8 тыс. школ, около 1 тыс. учреждений здравоохранения", - написал Гончарук.

По его словам, к административной ответственности привлечено более 17 тыс. руководителей и ответственных лиц.

"Сейчас штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 8,5 до 119 грн для граждан, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен. Такого "наказания" недостаточно. На сегодняшнем заседании мы инициировали законопроект о повышении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности", - отметил Гончарук.

Также он написал, что повышения штрафов будет недостаточно. Правительство прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности. Они будут направлены на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и тому подобное.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями. Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн.

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