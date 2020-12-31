В Україні у 2021 році робочі дні будуть перенесені тричі

Таке рішення було ухвалене з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2021-му році Різдва Христового 7 січня, Дня Незалежності 24 серпня та Дня захисника України 14 жовтня.

Керівникам установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду, АТ “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено 5-денний робочий тиждень із 2 вихідними днями в суботу та неділю, пропонується перенести у 2021-му році робочі дні з:

— п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

— понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

— п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Як повідомляв УНН, у рік Металевого Бика рекомендується освоювати нову спеціальність, багато трудитися, накопичувати гроші і знання. Також рік сприятливий для будівництва сімейного будинку і шлюбу, який буде довгим і щасливим.