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В Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены трижды

Киев • УНН

 • 19669 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине в 2021 году в связи с государственными праздниками рабочие дни будут перенесены трижды, первый раз на Рождество. Об этом со ссылкой на распоряжение Кабинета министров №1119-р информирует УНН.

В Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены трижды

Такое решение было принято с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году Рождества Христова 7 января, Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.

Руководителям учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда, АО “Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями в субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2021 году рабочие дни с:
— пятницы 8 января на субботу 16 января;
— понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
— пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Как сообщал УНН, в год Металлического Быка рекомендуется осваивать новую специальность, много трудиться, накапливать деньги и знания. Также год благоприятен для строительства семейного дома и брака, который будет долгим и счастливым.

Украинские Национальные Новости

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