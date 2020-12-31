В Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены трижды

Такое решение было принято с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году Рождества Христова 7 января, Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.

Руководителям учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда, АО “Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями в субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2021 году рабочие дни с:

— пятницы 8 января на субботу 16 января;

— понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

— пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Как сообщал УНН, в год Металлического Быка рекомендуется осваивать новую специальность, много трудиться, накапливать деньги и знания. Также год благоприятен для строительства семейного дома и брака, который будет долгим и счастливым.