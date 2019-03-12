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В Україні торік у ДТП загинуло понад 170 дітей

В Україні торік у ДТП загинуло понад 170 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні за минулий 2018 рік у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 176 дітей, а постраждало ще 4 059. Про це повідомили у прес-центрі ГУ Нацполіції у відповідь на запит УНН.

“Згідно з обліковими даними інформаціцно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” в період з 1 січня по 31 грудні 2018 року в Україні у ДТП загинуло 176 дітей, травмувалось 4 059 дітей”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацполіції за 2018 рік сталось 4 327 ДТП за участю дітей.

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Найбільше аварій за участю дітей трапилось у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Харківській областях.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині двоє пішоходів загинули під колесами авто.

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