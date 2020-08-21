В Україні створили перший електрокар для людей з інвалідністю

Створення умов для виробництва в Україні електрокарів – одна з найважливіших цілей Міністерства інфраструктури. На цьому наголосив очільник відомства Владислав Криклій під час презентації першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC вчора, 20 серпня.

“Без електрокарів вже важко уявити сучасну країну та інфраструктуру міст. Звісно, чим краще сприятиме розвитку електромобільності в Україні уряд, Верховна Рада та держава в цілому, тим швидше відбуватиметься цей рух. Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення дійсно інноваційного та технологічного проекту, який водночас прибирає бар’єри та турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава має зробити все, щоб якомога більше громадян мали змогу дозволити собі такі продукти. А ми будемо створювати належну та сучасну інфраструктуру для цього”, - відзначив Владислав Криклій.

Також він зауважив, що Міністерство буде і надалі всебічно підтримувати такі важливі ініціативи в Україні як скасування ПДВ і мит на ввезення електромобілів, а також стимулювати національне виробництво електрокарів.

“Плануємо виступити з локальною, проте вкрай важливою ініціативою, щоб посприяти розбудові мережі супершвидких зарядних станцій в України SuperCharge, що буде реалізовано за рахунок єврокоштів. Це дозволить покращувати та розвивати електромобільність в Україні ще більше”, - додав очільник відомства.

Нагадаємо, в Україні за рік майже на 40% зросла кількість зареєстрованих електроавто.



