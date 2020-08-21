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В Украине создали первый электрокар для людей с инвалидностью

Киев • УНН

 • 15287 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине разработали первый электрокар для людей с инвалидностью, в Мининфрастурктуры обещают создавать для таких проектов надлежащую инфраструктуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Украине создали первый электрокар для людей с инвалидностью

Создание условий для производства в Украине электрокаров - одна из важнейших целей Министерства инфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий во время презентации первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC вчера, 20 августа.

"Без электрокаров уже трудно представить современную страну и инфраструктуру городов. Конечно, чем лучше будет способствовать развитию электромобильности в Украине правительство, Верховная Рада и государство в целом, тем быстрее будет происходить это движение. Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается. Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты. А мы будем создавать надлежащую и современную инфраструктуру для этого", - отметил Владислав Криклий.

Также он отметил, что Министерство будет и в дальнейшем всесторонне поддерживать такие важные инициативы в Украине как отмена НДС и пошлин на ввоз электромобилей, а также стимулировать национальное производство электрокаров.

"Планируем выступить с локальной, но крайне важной инициативой, чтобы помочь развитию сети супербыстрых зарядных станций в Украине SuperCharge, что будет реализовано за счет евроденег. Это позволит улучшать и развивать электромобильность в Украине еще больше", - добавил глава ведомства.

Напомним, в Украине за год почти на 40% возросло количество зарегистрированных электроавтомобилей.

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