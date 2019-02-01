В Україні створено новий ЗРК модуль "Дует"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Через заборону німецького уряду було зупинено розробку зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії бойового модулю "Дует", що озброєний двома зенітними керованими ракетами для майбутнього мобільного зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мілітарний портал.
"Українське підприємство "Арсенал" розробляв зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу дії до 5 км де Rheinmetall відповідав за інтеграцію з мобільною платформи та системи цілевказання і супроводження. Проте цю розробку було зупинено через заборону німецького уряду", - повідомив заступник директора Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал" Олександр Клочко.
Наразі робота продовжується в ініціативному порядку КП СБП "Арсенал" спільно з приватною компанією Diamond Defense Systems. Вже створено бойовий модуль "Дует", що озброєний двома зенітними керованими ракетами для майбутнього мобільного зенітно-ракетного комплексу "Мисливець".
Нагадаємо, Збройні сили України отримають в 2019 році 6 тисяч зразків озброєння, більше 1 тисячі бронетранспортерів, бойових машин піхоти тощо.