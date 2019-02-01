В Украине создан новый ЗРК модуль "Дуэт"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Из-за запрета немецкого правительства было остановлено разработку зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия боевого модуля "Дуэт", что вооруженный двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Милитарный портал.
"Украинское предприятие "Арсенал" разрабатывал зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия до 5 км где Rheinmetall отвечал за интеграцию с мобильной платформы и системы целеуказания и сопровождения. Однако эту разработку было остановлено из-за запрета немецкого правительства", - сообщил заместитель директора Казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал" Александр Клочко.
Сейчас работа продолжается в инициативном порядке КП СБП "Арсенал" совместно с частной компанией Diamond Defense Systems. Уже создан боевой модуль "Дуэт", что вооруженный двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса "Охотник".
Напомним, Вооруженные силы Украины получат в 2019 году 6 тысяч образцов вооружения, более 1 тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты и тому подобное.