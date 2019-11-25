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В Україні стартував процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня

В Україні стартував процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні в Україні розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах 29 грудня 2019 року, передає УНН із посиланням на преслужбу ЦВК.

Як повідомили у ЦВК, подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 грудня включно. А до 5 грудня включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

У ЦВК також повідомили, що близько 22 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії.
Перелік цих партій невдовзі буде оприлюднено на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії в розділі "Місцеві вибори" (підрозділ "Призначені вибори").

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"Перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, призначені на 29 грудня 2019 року, відбудуться у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України (Дніпропетровська, Львівська, Сумська, Чернівецька)", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисяч виборців. Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на їх підготовку і проведення, становить 1 млн 988,5 тис. грн.

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 8 громадським організаціям.

У ЦВК також нагадали, що протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.

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