В Україні стартувала реєстрація вчителів на сертифікацію-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Реєстрація для участі у сертифікації вчителів початкової школи розпочалася о 9:00 15 січня. Про це УНН повідомили в пресслужбі УЦОЯО.
"Щоб зареєструватися, потрібно створити й заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті УЦОЯО у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників", підготувати комплект реєстраційних документів і надіслати його до відповідного регіонального центру", - зазначили у Центрі.
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Реєстрація триватиме до 31 січня 2020 року.
Зазначається, що кількість сформованих реєстраційних карток-заяв не може перевищувати визначену МОН граничну кількість педагогічних працівників, які можуть у 2020 році пройти сертифікацію.