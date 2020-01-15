В Украине стартовала регистрация учителей на сертификацию-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Регистрация для участия в сертификации учителей начальной школы началась в 9:00 15 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УЦОКО.
"Чтобы зарегистрироваться, нужно создать и заполнить регистрационную карточку-заявление, бланк которой формируется с использованием специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО в рубрике "Сертификация педагогических работников", подготовить комплект регистрационных документов и направить его в соответствующий региональный центр", - отметили в Центре.
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Регистрация продлится до 31 января 2020 года.
Отмечается, что количество сформированных регистрационных карточек-заявлений не может превышать определенное МОН предельное количество педагогических работников, которые могут в 2020 году пройти сертификацию.