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В Україні спростять процедуру отримання першого паспорту для 14-річних дітей з тимчасово окупованих територій

В Україні спростять процедуру отримання першого паспорту для 14-річних дітей з тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні працюють над спрощенням процедури отримання першого українського паспорту для дітей з тимчасово окупованих територій, яким виповнюється 14 років. Про це під час дискусії на тему “Реінтеграція Криму: через права людини та сталий розвиток” заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прем’єр-міністра Олексій Резніков , передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми залучаємо дітей з окупованих територій до вищих навчальних закладів, спрощуємо доступ до державних послуг і сервісів також. Зокрема, ми працюємо над спрощенням процедури отримання першого українського паспорту для дітей з тимчасово окупованих територій, яким виповнюється 14 років”, - заявив Резніков.

Деталі

Віце-прем’єр наголосив, що Україна планує активізувати співпрацю з організаціями українців, які змушені були виїхати з окупованого півострова, та закликали партнерів звернути особливу увагу на цей напрям підтримати його на міжнародному рівні.

Додамо

На початку серпня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що указ президента Володимира Путіна про заборону володіти землею іноземцям на території окупованого Криму є елементом примусової паспортизації.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше цього року закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення.

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