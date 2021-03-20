Земля тільки для росіян: окупаційна влада Криму почала відчуження земель українців

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"У цей список, серед іншого, увійшли всі райони і міста в окупованому Криму, які мають вихід до моря або межують з материковою частиною України. Ця заборона не поширюється лише на три внутрішніх району Криму — Первомайський, Красногвардійський і Білогірський. Також до переліку не увійшла Верхнесадовська сільрада в Севастополі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Ольга Куришко зазначає, що згідно з цим указом, всі, хто "автоматично" не отримав російське громадянство в Криму, до 20 березня 2021 року мали відмовитися від земельної ділянки за грошову винагороду або іншим способом переоформити її на громадян РФ.

Якщо протягом року землевласники, які не мають російського паспорта, цього не зробили, у них примусово вилучать земельні ділянки в судовому порядку.

Через обмеження під приводом протиепідемічних заходів, на пунктах пропуску людей в Крим, багато українських громадян зіткнулися з проблемою переоформлення землі в зазначений термін.

Координатор юридичного напрямку КримSOS Ольга Куришко, зауважила, що відчуження не розпочнеться одразу після 20 березня 2021 року, а буде розтягнуто у часі через особливості механізму відчуження землі.

"Тут питання в тому, як буде виконуватися указ Путіна. Згідно з указом, у землевласника-негромадянина РФ мають у судовому порядку відчужити землю і виплатити компенсацію за неї. Але для того, щоб це зробити, потрібно провести оцінку цієї ділянки. Для цього необхідно залучити підрядників, які будуть проводити оцінку землі, визначити кількість таких ділянок. Потім треба визначити розмір компенсації. Тут питання: а чи у окупаційної влади в бюджеті закладені на все це кошти? Вони не робили оцінку, вони не знають кількості ділянок, які будуть відбирати в судовому порядку", - повідомила Ольга Куришко.

Координатор радить громадянам України, яким загрожує примусове відчуження землі в Криму, зібрати всі документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку та звернутися до українських правоохоронних органів, для того, аби вони порушили кримінальну справу та зафіксували такі випадки.

У разі, якщо землевласник уже звертався у правоохоронні органи України про загрозу відчуження землі до набуття чинності указу Путіна, після винесення постанови російських судів про остаточне відчуження, громадянину треба надати цю постанову українським правоохоронцям. Це слугуватиме додатковим доказом порушень прав людини для міжнародних інстанцій.

"Ці факти будуть збиратися і потім мають бути передані правоохоронцями до міжнародних інстанцій для підтвердження злочинних дій окупаційної влади Криму. Власники землі можуть подати заяву як до моменту, коли у них почнуть у судовому порядку відчужувати землю, так і після, оскільки вже є рішення, яке створило загрозу примусового відчуження", - сказала Ольга Куришко.

Доповнення

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення.

Європейський союз не визнав підписання Президентом Росії Володимиром Путіним указу про позбавлення українських громадян можливості володіння землею у тимчасово окупованому Криму.

В ЄС наголосили: Крим є частиною України. Указ же в свою чергу також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові.