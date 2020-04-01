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Євросоюз відповів на указ Путіна про землю в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Європейський союз не визнає підписання Президентом Росії Володимиром Путіним указу про позбавлення українських громадян можливості володіння землею у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві представника ЄС, передає УНН.

"Росія недавно указом президента додала більшу частину Криму і Севастополя в список прикордонних територій Російської Федерації, в яких іноземцям заборонено володіти землею. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії", - йдеться в заяві.

В ЄС наголосили: Крим є частиною України. Указ же в свою чергу також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові.

"Це також може привести до безпідставного позбавлення майна", - відзначили в ЄС.

"Європейський союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, президент держави-окупанта 20 березня цього року підписав Указ № 201, яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно включені окремі райони тимчасово окупованої території півострова Крим.

Україна в свою чергу закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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