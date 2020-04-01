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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94730 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102289 просмотра

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5 марта, 16:07 • 104393 просмотра

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Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму

Евросоюз ответил на указ Путина о земле в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Европейский союз не признаёт подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении представителя ЕС, передаёт УНН.

“Россия недавно указом президента добавила большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, в которых иностранцам запрещено владеть землей. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России”, — говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули: Крым является частью Украины. Указ же в свою очередь также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове.

“Это также может привести к произвольному лишению имущества”, — отметили в ЕС.

“Европейский союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, президент государства-оккупанта 20 марта этого года подписал Указ № 201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Украина в свою очередь призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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