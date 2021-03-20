Земля только для россиян: оккупационная власть Крыма начала отчуждение земель украинцев

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Уже сегодня 20 марта 2021 года вступает в действие указ президента РФ Владимира Путина, о внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается владеть земельными участками. Об этом пишет УНН со ссылкой на координатора юридического направления КримSOS Ольгу Курышко.

Цитата

"В этот список, среди прочего, вошли все районы и города в оккупированном Крыму, которые имеют выход к морю или граничат с материковой частью Украины. Этот запрет не распространяется лишь на три внутренних района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Также в перечень не вошел Верхнесадовский сельсовет в Севастополе", - говорится в сообщении.

Детали

Ольга Курышко отмечает, что согласно этому указу, все, кто "автоматически" не получил российское гражданство в Крыму, до 20 марта 2021 года должны были отказаться от земельного участка за денежное вознаграждение или иным способом переоформить его на граждан РФ.

Если в течение года землевладельцы, которые не имеют российского паспорта, этого не сделали, у них принудительно будут изъяты земельные участки в судебном порядке.

Из-за ограничений под предлогом противоэпидемических мероприятий, на пунктах пропуска людей в Крым, многие украинские граждане столкнулись с проблемой переоформления земли в указанный срок.

Координатор юридического направления КримSOS Ольга Куришко, заметила, что отчуждение не начнется сразу после 20 марта 2021 года, это будет растянуто во времени из-за особенностей механизма отчуждения земли.

"Здесь вопрос в том, как будет выполняться указ Путина. Согласно указу, у землевладельца-негражданина РФ должны в судебном порядке отстранить землю и выплатить компенсацию за нее. Но для того, чтобы это сделать, нужно провести оценку этого участка. Для этого необходимо привлечь подрядчиков, которые будут проводить оценку земли, определить количество таких участков. Затем надо определить размер компенсации. Здесь вопрос: а у оккупационной власти в бюджете заложены на все это деньги? Они не делали оценку, они не знают количества участков, которые будут отбирать в судебном порядке", - сообщила Ольга Курышко.

Координатор советует гражданам Украины, которым грозит принудительное отчуждение земли в Крыму, собрать все документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и обратиться к украинским правоохранительным органам, для того, чтобы они возбудили уголовное дело и зафиксировали такие случаи.

В случае, если землевладелец уже обращался в правоохранительные органы Украины об угрозе отчуждения земли до вступления в силу указа Путина, после вынесения постановления российских судов об окончательном отчуждение, гражданину надо предоставить это постановление украинским правоохранителям. Это будет служить дополнительным доказательством нарушений прав человека для международных инстанций.

"Эти факты будут собираться и затем должны быть переданы правоохранителями в международные инстанции для подтверждения преступных действий оккупационных властей Крыма. Владельцы земли могут подать заявление как до момента, когда у них начнут в судебном порядке отчуждать землю, так и после, поскольку уже есть решение, которое создало угрозу принудительного отчуждения", - сказала Ольга Курышко.

Дополнение

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало граждан, которые имеют имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его отчуждения.

Европейский союз не признал подписаного Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму.

В ЕС отметили: Крым является частью Украины. Указ же в свою очередь также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове.

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