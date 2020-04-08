В Україні шукатимуть можливість для тренувань олімпійців в умовах карантину - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів Ураїни дав доручення Міністерству молоді та спорту підготувати пропозиції щодо проведення тренувань в обмеженому режимі спортсменів, які готуються до Олімпійських ігор. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Протокольне доручення Міністерству молоді і спорту провести дослідження, не пізніше ніж на наступне чергове засідання уряду, дати аналітику щодо тренування штатних збірних команд з олімпійських видів спорту у складі не більше 10 осіб. Які готуються до участі в міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх. Дати пропозиції щодо проведення в обмеженому режимі тренувань штатних спортсменів і членів збірних команд України”, — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року, вони були перенесені через пандемію коронавірусу.