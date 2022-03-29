В Україні середня площа лісових пожеж зросла у сім разів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З початку року в лісах галузі вже ліквідовано 86 пожеж на площі 438 га, що в 11 разів більше від кількості та у 78 разів більше від площі загорянь за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України, передає УНН.
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"Зараз починається активна фаза пожежонебезпечного періоду. Із початку 2022 року в лісах галузі вже ліквідовано 86 пожеж на площі 438 га, що в 11 разів більше від кількості та в 78 разів більше від площі загорянь за аналогічний період 2021 року. Середня площа однієї пожежі зросла в 7 разів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що верхові пожежи зачепили 11 га.
"На жаль, великою проблемою і досі залишається спалювання населенням сухостою на полях та присадибних ділянках. Укотре скажу, ці дії - злочин проти здорового глузду. Зупиніться і не паліть суху траву!", - повідомив голова Державне агентство лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що державна комісія ТЕБ та НС звернеться до Верховної Ради з пропозицією запровадити кримінальну відповідальність за навмисний підпал сухостою.
"Крім того, пожежі виникають унаслідок ворожих обстрілів (як із землі, так і з моря) та через диверсійні заходи (Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Одеська області)", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що гасіння лісових пожеж у зазначених областях ускладнюється через бойові дії, наявність не підірваних боєприпасів та мінування ділянок лісу.
Доповнення
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів закликали українців не палити сухостій, щоб не додавати роботи рятувальникам.