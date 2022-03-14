Не паліть сухостій – паліть окупантів: українців закликали не додавати роботи рятувальникам

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"Схаменіться! В Україні війна. А ви своїми діями не лише порушуєте законодавство, шкодите довкіллю та усьому живому, а й додаєте роботи нашим героям-рятувальникам ДСНС України, які цілодобово на варті нашої з вами безпеки. Вони, замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, змушені ліквідовувати підпали сухостою", — ідеться у повідомленні.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України нагадали, що за випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена відповідальність за ст. 27 закону України "Про рослинний світ" та ст. 39 закону України "Про тваринний світ".

Нагадаємо

Укравтодор закликав українців демонтувати дорожні знаки на дорогах, щоб дезорієнтувати окупантів.