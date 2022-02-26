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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 25803 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Допоможемо ворогу потрапити в пекло": Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки

"Допоможемо ворогу потрапити в пекло": Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки

Київ • УНН

 • 170749 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу організації.

Деталі

Укравтодор закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу.

"Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет №1 — вказівні знаки, назви населених пунктів.
У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які російські окупанти залишають на дорогах.

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