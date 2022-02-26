"Допоможемо ворогу потрапити в пекло": Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу організації.
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Укравтодор закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу.
"Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет №1 — вказівні знаки, назви населених пунктів.
У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які російські окупанти залишають на дорогах.