"Поможем врагу попасть в ад": Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки

Детали

Укравтодор призвал все дорожные организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков вблизи.

"Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет №1 - указательные знаки, названия населенных пунктов.

У врага плохая связь, они не ориентируются в местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад", - говорится в сообщении.

Напомним

Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые российские оккупанты оставляют на дорогах.