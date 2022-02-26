"Поможем врагу попасть в ад": Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки на всех дорогах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Детали
Укравтодор призвал все дорожные организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков вблизи.
"Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет №1 - указательные знаки, названия населенных пунктов.
У врага плохая связь, они не ориентируются в местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад", - говорится в сообщении.
Напомним
Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые российские оккупанты оставляют на дорогах.