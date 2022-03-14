Не сжигайте сухостой - сжигайте оккупантов: украинцев призвали не прибавлять работы спасателям

Детали

"Опомнитесь! В Украине война. А вы своими действиями не только нарушаете законодательство, вредите окружающей среде и всему живому, но и добавляете работы нашим героям-спасателям ГСЧС Украины, которые круглосуточно на страже нашей с вами безопасности. Они, вместо того, чтобы спасать человеческие жизни, разминировать территории и разбирать завалы после бомбежек, вынуждены ликвидировать поджоги сухостоя", — говорится в сообщении.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины напомнили, что за выжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена ответственность по ст. 27 Закона Украины "О растительном мире" и ст. 39 закона Украины "О животном мире".

Напомним

Укравтодор призвал украинцев демонтировать дорожные знаки на дорогах, чтобы дезориентировать оккупантов.