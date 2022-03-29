В Украине средняя площадь лесных пожаров выросла в семь раз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. С начала года в лесах области уже ликвидировано 86 пожаров на площади 438 га, что в 11 раз больше количества и в 78 раз больше площади возгораний за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.
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"Сейчас начинается активная фаза пожароопасного периода. С начала 2022 года в лесах области уже ликвидировано 86 пожаров на площади 438 га, что в 11 раз больше количества и в 78 раз больше площади возгораний за аналогичный период 2021 года. Средняя площадь одного пожара выросла в 7 раз", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что верховые пожары затронули 11 гектаров.
"К сожалению, большой проблемой до сих пор остается сжигание населением сухостоя на полях и приусадебных участках. В очередной раз скажу, эти действия - преступление против здравого смысла. Остановитесь и не жгите сухую траву!" - сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховець.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС обратится к Верховной Раде с предложением ввести уголовную ответственность за умышленный поджог сухостоя.
"Кроме того, пожары возникают вследствие вражеских обстрелов (как с земли, так и с моря) и из-за диверсионных мер (Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Одесская области)", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что тушение лесных пожаров в указанных областях осложняется из-за боевых действий, наличия невзорванных боеприпасов и минирования участков леса.
Дополнение
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов призвали украинцев не жечь сухостой, чтобы не добавлять работы спасателям.