В Україні розвиватимуть екологічний транспорт: підписано закони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які стимулюватимуть розвиток екологічного транспорту в Україні, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які спрямовані на те, щоб розвивати екологічний транспорт: "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні" та "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні".
За цими законами, в країні мають збільшити виробництво електричних транспортних засобів, трамвайних вагонів та вагонів метро, транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, які працюють виключно на стисненому або зрідженому метані чи біогазі.
Також тимчасово, до 1 січня 2026 року, застосують низку пільг. Наприклад, на ввезення в Україну та постачання на території України транспортних засобів, оснащених електродвигунами, не накладатимуть податок.
Окрім цього, до 31 грудня 2035 року звільнили від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють зазначені транспортні засоби, а також електродвигуни, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої до них. Але лише це за умови спрямування вивільнених коштів на наукові, дослідницькі та конструкторські роботи в галузі електричного транспорту, запровадження новітніх технологій.
У пресцентрі зазначили, що ухвалення цих законів допоможе захистити довкілля, тому що використання екологічного транспорту сприятиме зниженню рівня забрудненості повітря. А також зростуть інвестиції у машинобудівній, електротехнічній галузях економіки України та з’явиться велика кількість нових робочих місць.
Ці закони наберуть чинності з 1 січня 2022 року.
Нагадаємо
Український автопарк в березні 2021 року поповнили 660 електромобілями, що на 61% більше, ніж за попередній рік.