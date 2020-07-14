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В Україні розглядається можливість навчання дітей у дві зміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти та науки працюють над правилами для нового навчального року. Також розглядається можливість навчання в декілька змін. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Зараз ми розробляємо правила, у який спосіб, і як наші діти будуть навчатися з 1 вересня. При розгляді цих питань та встановленні відповідного регламенту правил навчання ми розглядаємо всі ситуації (зокрема, коли діти навчатимуться у дві зміни — ред.). Що стосується медичної сестри, яка працює в школі, ми вважаємо, що варто розглянути це питання і власнику цього закладу, адміністрації, у який спосіб вона буде працювати. Що стосується скринінгу температури, то це можуть робити й інші працівники школи”, — розповів Степанов.

Степанов зауважив, що ці питання МОЗ буде викладати в правилах, які розробляються разом з Міністерством освіти та науки України.

“Ми намагаємося розробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила та їх дотримування створювали безпеку для наших дітей”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, Міносвіти та МОЗ найближчим часом підготують правила нового навчального року.

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