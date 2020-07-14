В Україні розглядається можливість навчання дітей у дві зміни

“Зараз ми розробляємо правила, у який спосіб, і як наші діти будуть навчатися з 1 вересня. При розгляді цих питань та встановленні відповідного регламенту правил навчання ми розглядаємо всі ситуації (зокрема, коли діти навчатимуться у дві зміни — ред.). Що стосується медичної сестри, яка працює в школі, ми вважаємо, що варто розглянути це питання і власнику цього закладу, адміністрації, у який спосіб вона буде працювати. Що стосується скринінгу температури, то це можуть робити й інші працівники школи”, — розповів Степанов.

Степанов зауважив, що ці питання МОЗ буде викладати в правилах, які розробляються разом з Міністерством освіти та науки України.

“Ми намагаємося розробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила та їх дотримування створювали безпеку для наших дітей”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, Міносвіти та МОЗ найближчим часом підготують правила нового навчального року.