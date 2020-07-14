В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены

"Сейчас мы разрабатываем правила, каким образом, и как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента правил обучения мы рассматриваем все ситуации (в частности, когда дети будут учиться в две смены - ред.). Что касается медицинской сестры, которая работает в школе, мы считаем, что следует рассмотреть этот вопрос и владельцу этого заведения, администрации, каким образом она будет работать. Что касается скрининга температуры, то это могут делать и другие работники школы", - рассказал Степанов.

Степанов отметил, что эти вопросы Минздрав будет выдавать в правилах, которые разрабатываются совместно с Министерством образования и науки Украины.

"Мы пытаемся разработать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила и их соблюдение создавали безопасность для наших детей", - сказал Степанов.

Напомним, Минобразования и Минздрав в ближайшее время подготовят правила нового учебного года.