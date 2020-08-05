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В Україні рекордно наростили тестування на COVID-19: ІФА "випереджає" ПЛР

В Україні рекордно наростили тестування на COVID-19: ІФА "випереджає" ПЛР

Київ • УНН

 • 13271 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. За минулу добу в Україні проведено рекордну кількість тестів на коронавірус, всього - 35 902 тестування, передає УНН з посиланням на дані, озвучені сьогодні главою МОЗ Максимом Степановим.

Так, ПЛР-тестів на коронавірус було проведено - 17 519, що на 23,9% більше в порівнянні з попередньою добою.

Методом ІФА-провели 18 383 досліджень, що на 19,4% більше за показники попередньої доби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські ІФА-тести належать до одних з найкращих в світі - Фаворов

Нагадаємо, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 5 серпня надійшло 1 653 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на захворювання.

Зазначимо, збільшенням тестувань можна пояснити черговий коронавірусний антирекорд в Україні.

За минулу добу виявили 1271 випадок, всього вже 75490 випадків. При цьому одужали 41 527 осіб, з них напередодні 914, а 1788 - померли (напередодні - 24).

Як писав УНН, ІФА-тестування може вивести Україну із карантину, за умови його массового проведення. Так вважають інфекціоністи і пояснюють, що імунні до "ковіду" громадяни (знаючи про наявність у них антитіл) можуть безпечно для себе та оточуючих повертатися до роботи, особливо, коли вона передбачає значну кількість контактів.

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