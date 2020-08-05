В Украине рекордно нарастили тестирование на COVID-19: ИФА "опережает" ПЦР

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102990 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128407 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108256 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128481 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101474 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102250 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104085 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Украине рекордно нарастили тестирование на COVID-19: ИФА "опережает" ПЦР

В Украине рекордно нарастили тестирование на COVID-19: ИФА "опережает" ПЦР

Киев  •  УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине проведено рекордное количество тестов на коронавирус, всего - 35 902 тестирования, передает УНН со ссылкой на данные, озвученные сегодня главой Минздрава Максимом Степановым.

Так, ПЦР-тестов на коронавирус было проведено - 17 519, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Методом ИФА-провели 18 383 исследований, что на 19,4% больше показателей предыдущих суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ИФА-тесты относятся к одним из лучших в мире - Фаворов

Напомним, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 5 августа поступило 1653 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на заболевание.

Отметим, увеличением тестирований можно объяснить очередной коронавирусный антирекорд в Украине.

За минувшие сутки обнаружили 1271 случай, всего уже 75 490 случаев. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 - умерли (накануне - 24).

Как писал УНН, ИФА-тестирование может вывести Украину из карантина, при условии его массового проведения. Так считают инфекционисты и объясняют, что иммунные к "ковиду" граждане (зная о наличии у них антител) могут безопасно для себя и окружающих возвращаться к работе, особенно, когда она предусматривает значительное количество контактов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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