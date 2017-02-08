В Україні потрібно створити чіткий реєстр пацієнтів, хворих на рак – Н.Нізова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Представники Центру громадського здоров’я пропонують впровадити моніторинг усіх захворювань, зокрема, скласти списки пацієнтів з раком. Про це під час прес-конференції журналістам повідомила гендиректор "Центру громадського здоров’я МОЗ" Наталя Нізова, передає УНН.
"Ми сьогодні говоримо про оціночні дані, про орієнтовні дані кількості пацієнтів, які можуть жити в Україні з онкологією. Ми напевне говоримо про тих пацієнтів, які вже звернулися до лікаря, вже зареєстровані, але ще не знаємо скільки їх насправді є, і скільки їх потребує такої допомоги на ранній стадії. Завданням номер один - це налагодження цивілізованої, адекватної системи моніторингу і оцінки усіх захворювань, в тому числі і ракових. В Україні є два захворювання, які мають дуже чіткі реєстри пацієнтів - це пацієнти із туберкульозом і пацієнти із ВІЛ-інфекцією", - сказала вона.
Також, за словами Н.Нізової, пріоритетним напрямком на сьогодні має стати комунікативна стратегія та поширення інформації про важливість діагностики передракових станів.
Як повідомляв УНН, за словами заступника міністра охорони здоров'я Р.Ілика, кожна п'ята жінка в Україні ризикує захворіти на рак.
За даними ВООЗ, рання діагностика раку може врятувати мільйони життів.
При цьому, нардеп Д.Силантьєв переконаний, що у медзакладах треба збільшувати кількість кабінетів профілактики, а не ліжко-місць.
Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.